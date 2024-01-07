الجمهورية: إجراءات متواصلة من وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة خلال رمضان

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير كافة السلع وبأسعار مخفضة للمواطنين.



وأضافت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "توفير السلع الأساسية-: "نحن على أبواب الشهور المباركة.. بدأت وزارة التموين في تنظيم معارض أهلاً رمضان في مختلف المحافظات لتوفير كافة السلع وبأسعار مخفضة للمواطنين، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم".



كما أشارت "الجمهورية" إلى بدء محافظة القاهرة -بالتعاون مع الغرفة التجارية- في نشر عدد كبير من المنافذ الثابتة المتحركة لبيع السلع وتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية في المناطق المزدحمة والأكثر احتياجًا والبيع بأسعار الجملة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



وتابعت الصحيفة: "بدأت وزارة التموين نشر المنافذ بكافة السلع في المحافظات للبيع بأسعار مخفضة.. مع تشديد الحملات لضبط الأسواق.. والتأكد من وجود كافة السلع.. واتخاذ إجراءات حازمة مع أي محتكر أو من يحاول إخفاء أي سلعة استراتيجية".