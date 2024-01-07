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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي بالمسيرات والصواريخ في جنوب وشرق البلاد

هجوم روسي بالمسيرات
هجوم روسي بالمسيرات

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا أطلقت 28 طائرة بدون طيار هجومية وثلاثة صواريخ كروز على أوكرانيا خلال الليل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية على قناة المراسلة على "تيليجرام" إن روسيا استهدفت بشكل رئيسي جنوب وشرق أوكرانيا".

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 21 طائرة بدون طيار.

ولم توضح ما حدث لصواريخ كروز الثلاثة التي تقول إن روسيا أطلقتها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إن أوكرانيا ليس لديها بديل عن المساعدات الأمريكية في صراعها مع روسيا ويجب أن تعتمد على دعم واشنطن وحث على الحصول على أسلحة إضافية في الوقت الذي لا يزال فيه المشرعون الأمريكيون في طريق مسدود بشأن إقرار حزمة الأسلحة التالية.

وأضاف كوليبا، ان “الدول الغربية لديها موارد كافية لتلبية طلبات أوكرانيا العاجلة للحصول على المساعدات.. يجب تكثيف الجهود وتسريعها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى كييف خيارات أخرى في حالة عدم وصول المساعدات الأمريكية في الوقت المحدد، أجاب وزير الخارجية الأوكراني بالنفي، قائلا إن “بلاده يمكنها الاعتماد فقط على دعم الولايات المتحدة وحلفائها”.

وقال كوليبا: “ليس لدينا خطة بديلة.. نحن واثقون من أن أوكرانيا ستقاتل دائما بالموارد الممنوحة لها.. وما يعطى لأوكرانيا ليس صدقة. إنه استثمار في حماية حلف شمال الأطلسي وفي حماية ازدهار الشعب الأمريكي”، مستشهدا بتصريحات أدلى بها مؤخرا الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.

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