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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد توقعات طلاقها.. ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور|شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز  أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، فى أحدث إطلالاتها .

وتألقت "ياسمين عبد العزيز" بإطلالة جذابة، وانيقه حيث ارتدت توب أنيق باللون الأبيض واعتمدت مكياجا أبرز جمال ملامحها مع تسريحة شعر بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.


 رد الفنان احمد العوضي على ما تردد بشأن احتمالات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تنبؤ إحدى خبيرات الفلك بحدوث هذا الأمر في عام 2024 أو 2025.

وكتب أحمد العوضي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: كذب المنجمون ولو صدقوا.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لإحدى خبيرات الفلك في حوراها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وظهرت خبيرة الفلك، وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة « يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلي».

أحمد العوضى الإعلامي اللبناني نيشان الفنانة ياسمين عبد العزيز اللبناني نيشان الفنان احمد العوضي طلاق ياسمين عبد العزيز

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