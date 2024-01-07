مجدي شاكر: مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة سيغير من رؤية السياحة العالمية

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن المصريين أصبح لديهم شغف بالسياحة الدينية، مشيرا إلى أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لو تم سيغير من رؤية السياحة العالمية.

وقال مجدي شاكر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي، عبر فضائية ”صدى البلد"، تقديم الإعلامية “داليا أيمن”، إن العائلة لم تستقر فى مكان واحد لذا يوجد العديد من الأديرة والكنائس، وذلك موثق من خلال المصادر الدينية والمخطوطات النادرة فى الأديرة والكنائس

أسسوا أول كنيسة فى مصر والعالم

وتابع كبير الأثريين، أن دير المحرق عند جبل قسقام وهو أهم محطات العائلة، حيث قضوا بها ستة أشهر وعشرة أيام وأسسوا أول كنيسة فى مصر والعالم.