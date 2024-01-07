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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش التركي يقصف شمال العراق.. ماذا يحدث هناك

الجيش التركي
الجيش التركي

قصف الجيش التركي أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، تدمير 15 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" والقضاء على عدد من قياديي الحزب شمالي العراق، بحسب ما أورده موقع السومرية العراقي. 

وأوضحت الدفاع التركية، أن قواتها نفذت عمليات جوية على أهداف في مناطق متينا، وغارا، وهاكورك، وقنديل، وأسوس، شمالي العراق"، مشيرة إلى أنه تم تدمير 15 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها الحزب وفيها "قياديون".

وسجل العراق، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، وذلك وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي.

الجيش التركي يقصف شمال العراق الجيش التركي حزب العمال الكردستاني وزارة الدفاع التركية

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