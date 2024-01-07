عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بكاتدرائية المسيح تعزز تماسك الشعب المصري ووحدته

الرئيس السيسي والبابا
الرئيس السيسي والبابا تواضروس

أشاد المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقال والي، في تصريحات صحفية له، إن رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بالاحتفالية تأكيد على وحدة وتلاحم الشعب المصري بمختلف طوائفه لمواجهة كافة الأزمات التي تواجه الدولة، وتعزيز لتماسك الشعب المصري ووحدته.

 

وأوضح أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن كلمة الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والواضح الداعم للشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والعمل على حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأكد المهندس علاء والي، أن القيادة السياسية لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية من خلال السعي إلى الهدنة الإنسانية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

 

ووجه أمين حزب المؤتمر بالجيزة، التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد متمنيًا من الله أن يديم على مصر نعم الترابط والوحدة الوطنية، التي تعزز تلك المناسبات من تماسكها.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي المهندس علاء والي حزب المؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

إنت سرقت الكوريك.. القصةالكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باكيا ومقبلا يديه.. لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله الشهيد الصحفي|فيديو

الكرملين: بوتين يحتفل بالكريسماس مع عائلات الجنود المقتولين في الحرب الأوكرانية

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

للإفلات من تهمة الإبـ.ادة الجماعية في غزة.. تسريب خطة سرية لإسرائيل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ