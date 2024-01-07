حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بكاتدرائية المسيح تعزز تماسك الشعب المصري ووحدته

أشاد المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال والي، في تصريحات صحفية له، إن رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بالاحتفالية تأكيد على وحدة وتلاحم الشعب المصري بمختلف طوائفه لمواجهة كافة الأزمات التي تواجه الدولة، وتعزيز لتماسك الشعب المصري ووحدته.

وأوضح أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن كلمة الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والواضح الداعم للشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والعمل على حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المهندس علاء والي، أن القيادة السياسية لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية من خلال السعي إلى الهدنة الإنسانية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

ووجه أمين حزب المؤتمر بالجيزة، التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد متمنيًا من الله أن يديم على مصر نعم الترابط والوحدة الوطنية، التي تعزز تلك المناسبات من تماسكها.