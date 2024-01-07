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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 لصوص حاولوا سرقة طلاب في العجوزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزةمن ضبط (3 أشخاص) حال شروعهم فى سرقة (3 طلاب) أثناء سيرهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة. 

تم ضبط (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أطفيح) لقيامهم بسرقة (2 ماكينة رفع مياه – 3 مواتير رش – 500 متر خرطوم – 3 مسدس رش مياه – تانك مياه – 80 كيس سماد – 250 لفة خرطوم – 2000 متر مواسير بلاستيك – مشمع بلاستيك – نافذة – باب – أريكة – جرار صغير بالمقطورة الخاصة به) من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز..

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة "ربع نقل" ملك وقيادة أحدهم "تم ضبطها" ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بدائرة المركز "أمكن ضبطهما". 

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (سيارة ملاكى) ، من أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الفتح.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق إستخراج مفتاح مصطنع وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التشكيلات العصابية الامن العام العناصر الإجرامية امن الجيزة جرائم السرقات

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