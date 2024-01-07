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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تبديد وشيكات.. القبض على 8 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس (35 سنة و3 أشهر فى 14 قضية " تبديد ").

 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (35 سنة وكفالة مالية فى 46 قضية "تبديد"). 

 

وتم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (30 سنة وكفالة مالية فى 34 قضية "تبديد"). 

وتمكنت الحملات من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (18 سنة وكفالة مالية فى 30 قضية "تبديد"). 

 

كما تم ضبط (عامل بإحدى الشركات) بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (10 سنوات وكفالة مالية فى 30 قضية "تبديد"). 

وضبط (مقاول) بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (62 سنة وشهر وكفالات مالية فى 52 قضية "إيصال أمانة - تبديد – شيك"). 

 

وتم ضبط (مالك مؤسسة لتجارة الحديد) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (39 سنة وكفالات مالية فـى 32 قضية (إيصال أمانة - تبديد - شيك - ضرب - سرقة تيار كهربائى).

 

كما تم ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (90 سنة وكفالات مالية فى 45 قضية "شيكات").

 

 بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الحبس 10 سنوات المحكوم عليهم هاربين من تنفيذ احكام تيار كهربائي سرقة تيار كهربائى

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