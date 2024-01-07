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رئيس التحرير
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برلمان

النائب مجاهد نصار يزور كنائس شبرا الخيمة لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد.. صور

صدى البلد

قام النائب مجاهد نصار ، مساء أمس السبت ، بجولة لزيارة كنائس شبرا الخيمة ، شرقاً وغرباً ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

تضمنت جولة النائب مجاهد نصار زيارة  عدد كبير من الكنائس  بحي شرق  وغرب  شبرا الخيمة، واستهل النائب مجاهد نصار جولته بزيارة كنيسة العذراء مريم والأنبا إبرام بمسطرد وقدم التهنئة لراعي الكنيسة القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير و عدد كبير من القساوسة الذين عبروا عن سعادتهم وتقديرهم  لزيارة النائب مجاهد نصار و التي تعكس عمق  مشاعر  المحبة والأخوة بين عنصري الأمة.

وتوجه النائب مجاهد نصار، يرافقه  الإعلامي زين العابدين رشدي والمهندس مجدي الصيفي و هو المهندس صفوت  حجاب ،  لزيارة كنيسة العذراء مريم و الشهيد  أبي سيفين بالوحدة  العربية مقدماً التهنئة إلى القمص فام راعي الكنيسة مؤكداً أن شبرا الخيمة بجميع طوائفها مسلمين و أقباط يشكلون نسيجاً واحداً وجزءا لا يتجزأ من نسيج الوطن والذي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية بين الجميع تجمعهم روح المحبة والسلام والولاء والانتماء لتراب هذا البلد.

وزار النائب مجاهد نصار كنيسة مارجرجس والأنبا شنودة بشبرا الخيمة ، وكان في استقباله عدد كبير من القساوسة ، مقدماً لهم التهنئة بعيد الميلاد المجيد متمنياً لكل الأقباط كل الأمنيات الطيبة.

وعقب ذلك توجه النائب مجاهد نصار إلى كنيسة القديسة العذراء مريم بطريق بيجام بشبرا الخيمة لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط ؛  وخلال كلمته  للتهنئة  أكد النائب مجاهد نصار أن المصريين  نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريون جميعاً بعيد الميلاد المجيد لا فرق بين مسلم ومسيحي ، موجهاً التهنئة لكل مواطنى شبرا الخيمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنياً أن يكون عام خير ونماء على المصريين جميعاً.

كما زار النائب مجاهد نصار ومرافقوه كنيسة القديسة دميانة والأنبا توماس السائح بأرص الجنينة وكنيسة مارمينا وأبي سيفين بمنطي.

واختتم النائب مجاهد نصار الجولة بزيارة كنيسة القديس يوسف النجار بمنطي خلف نادي منطي الرياضي مقدماً التهنئة إلى القمص كاراس نصحي راعي الكنيسة والأخوة الأقباط.

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