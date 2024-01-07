تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة، حيث علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

وقال “الإتربي”: "طرحت الشهادتان أمس الأول، الجمعة، ويتم الشراء أونلاين أو عبر فروع المولات التي تعمل أيام العطل، وبلغت حصيلة اليوم الأول 11 مليار جنيه، وحتى مساء أمس، السبت، 6 مليارات جنيه".

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وذكر الإتربي أنه لا يمكن طرح تلك الشهادات لمدد ثلاث سنوات نظرا لتكلفتها الكبيرة على بنكي مصر والأهلي، لكن في ضوء مدة وأجل محدد نظرا لأنها تسبب خسائر لكلا البنكين.

وأضاف: «شهادة الـ27% بتخسرنا، لكن البنكين لهما دور وطني، ويقومان بتحمل هذه التكلفة، ويتم تعويضها في حاجات كثيرة جدًا؛ عمولات واعتمادات وخطابات ضمان وودائع بالإضافة لشهادات وودائع أخرى ذات فائدة منخفضة".

وأعرب عن ثقته في تحقيق النتائج المرجوة من طرحها واستهداف التضخم وتراجعه ثم عودة الإجراءات التصحيحية، قائلا: "نثق في البنك المركزي وقدراته في استهداف التضخم وقدرته على عملية الاحتواء والاستهداف".