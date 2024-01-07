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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية جوية حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم”، إن اليوم هناك استقرارا في الأحوال الجوية مع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، نظرًا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والكتل الهوائية المؤثرة صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، لذلك متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن العظمى تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء دافئة ومشمسة على معظم الأنحاء، ودافئة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن المناطق الجنوبية هي الأعلى في درجات الحرارة. 

وأشارت إلى أن هناك فرقا كبيرا بين درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ فور سطوع أشعة الشمس وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، حيث يتجاوز فرق درجات الحرارة الـ 10 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، مؤكدة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار وتخفيف نوعية الملابس.

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