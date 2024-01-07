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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أديرة الزعفرانة تجذب مئات الزوار خلال إجازة عيد الميلاد.. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

خلال إجازة عيد الميلاد المجيد، تتألق أديرة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس الأثريين على شواطئ البحر الأحمر، حيث تستقبل مئات الزوار الأقباط من جميع أنحاء مصر ويتم تنظيم الرحلات بإشراف مطرانيات المدن والمحافظات لتوفير تجربة دينية وثقافية مميزة.

وتشكل منطقة الزعفرانة شمال رأس غارب محورًا تاريخيًا حيث أقيمت أقدم الأديرة القبطية. يشمل الجذب الرئيسي دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس، حيث يتوافد الزوار للاستمتاع برونق هذه الأماكن الأثرية.

 

ويُعتبر دير الأنبا بولا واحدًا من أكثر الأديرة جذبًا خلال الأعياد القبطية، حيث يحتضن سبع كنائس، من بينها كنيسة الرسل وكنيسة الأنبا أنطونيوس، ويشكل مقصدًا مهمًا للزوار الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الروحية والتعرف على التاريخ القبطي.

من جهة أخرى، يُعد دير الأنبا أنطونيوس الأثري وجهة دينية للأقباط، حيث يقدم برنامج زيارة يشمل طلوع الجبل وزيارة مزارات دينية مهمة مثل مزار أبونا يسطس الأنطوني ونبع المياه ومزار أبونا فانوس.

وتوفر هاتان الديران تجربة شاملة للزائرين، حيث يمكنهم استكشاف العديد من المعالم التاريخية والدينية مثل مكتبات الأديرة والكنائس الأثرية، ويُشدد على جمال الرحلة بتاريخها العميق والتنظيم الجيد للفعاليات.

تجمع هذه الديران بين الروحانية والتاريخ، مما يجعلهما وجهتين رائعتين للزوار الراغبين في الاستمتاع بعطلة عيد الميلاد بطابعها الديني والثقافي.

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