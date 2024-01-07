زيلينسكي يؤكد إمكانية هزيمة روسيا في أوكرانيا.. وهذا ما كشفته الحرب بالنسبة لأوروبا

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن هجوم روسيا على أوكرانيا يمكن هزيمته.

وقال زيلينسكي إن الوضع في ساحة المعركة في هذا الوقت لا يزال مستقرا نسبيا.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو، أنه “حتى روسيا يمكن إعادتها للالتزام بالقانون الدولي. يمكن هزيمة عدوانها”، وفقا لوكالة “رويترز”

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة لضمان قدرة القارة على "المحافظة على نفسها" في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ.

وأشار إلى أن “هذه الحرب الدائرة منذ عامين أثبتت أن أوروبا بحاجة إلى ترسانة خاصة بها كافية للدفاع عن الحرية، وأنها بحاجة أيضا إلى قدرات خاصة بها لضمان الدفاع”.