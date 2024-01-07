وزير الرياضة يدعم لجنة إدارة الفروسية ويوجه بإعادة ترتيب الأوضاع داخل الاتحاد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللجنة المشكلة لادارة اتحاد الفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل محمد شاكر، عضو مجلس إدارة نادى الفروسية القائم بأعمال المدير التنفيذى، ومجدى رشدى القائم بأعمال المدير المالى فى ترتيبات كافة الأوضاع داخل الاتحاد من أجل تيسير الأعمال وتعديل الأوضاع غير الصحيحة داخله لتعديل المسار، حرصاً على أبطال مصر فى الفروسية و مصلحة اللعبة.

جاء توجيه وزير الشباب والرياضة للجنة لترتيب الأوضاع داخل الاتحاد، عقب توليها المهمة رسمياً خلفا للمجلس السابق الذى صدر قرار من وزارة الشباب والرياضة بايقافه بسبب العديد من المخالفات المالية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه الدائم والمستمر على دعم كافة الاتحادات الرياضية بالتنسيق المستمر مع اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس لتحقيق الأفضل دائما فى المرحلة المقبلة .

وأشار "صبحى" الى أن اتحاد الفروسية يعد واحداً من الاتحادات المهمة التى تحظي باهتمام كبير، وتحركنا من أجل مصلحة أبناء بلدنا، وحالياً يتولي ادارته واحداً من فرسان اللعبة الذى يمتلك خبرة كبيرة في مشاكل اللعبة التى حدثت خلال الفترة الأخيرة وقادر على التعامل معها بحلول جذرية.

من جانبه قال الدكتور اسماعيل شاكر رئيس اللجنة المشكلة والقائم بأعمال المدير التنفيذى إن الهدف من المرحلة الحالية هو تطوير كل ما هو قائم فضلا عن تغيير بعض بنود لائحة الاتحاد من أجل مصلحة الجميع مؤكدا على تواصله المستمر مع فرسان اللعبة للتعرف فى التو واللحظة على كل ما يواجهونه والعمل على التصد له وحله سريعا، مشيراً الي حرصه على التواصل مع نائل نصار بطل مصر والمتأهل الوحيد الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 للتعرف على برنامج الاعداد الخاص به واستعداداته للدورة بشكل نموذجي .

وأوضح شاكر أن مصر تمتلك العديد من الفرسان المميزين ولكنهم يحتاجون فقط للدعم والمساندة وتوفير المناخ المناسب للعمل، وحينها ستظهر النتائج بشكل أكثر ايجابية وهو ما سنعمل على تحقيقه فى المرحلة المقبلة وهو أحد اهم الأهداف، مشيراً إلى أنه يدعو جميع فرسان مصر الحاليين والسابقين للتعاون معا فى المرحلة المقبلة دون إقصاء لأحد خاصة أن كل من يريد خدمه بلده سيكون الاتحاد فاتحا كل أبوابه له بشكل مثالي .

وتهدف اللجنة المشكلة للتواصل مع كافة فرسان مصر للترتيب للمرحلة المقبلة التى ستبدأ ببطولة الجمهورية وهى واحدة من أهم البطولات فى المرحلة المقبلة فى ظل رغبة اللجنة فى توفير جو من الاستقرار والهدوء أمام فرسان مصر دون أى محاباه لطرف او مجموعة على حساب اخرى مثلما اشتكى العديد من فرسان مصر فى الفترات السابقة .

كما حرصت اللجنة المشكلة على التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق الأفضل فى المرحلة المقبلة والاستقرار داخل الاتحاد.