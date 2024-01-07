المتهم "جند الرب"| قرصنة شاشات مطار بيروت وبث رسائل ضد حزب الله|فيديو

أفادت وسائل إعلام عربية ولبنانية، بتعرض شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى قرصنة إلكترونية.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، ظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، مطالبين إياهما بعدم إقحام لبنان في الحرب، متهمينهما بإدخال السلاح عبر المطار.

من جانبها، قالت شركة طيران الشرق الأوسط "إثر تعطيل مطار بيروت على المسافرين يجب التقيد بالإرشادات الأمنية".

فيما قالت شبكة "النشرة" للبنانية، إن مجموعة داخل لبنان تطلق على نفسها اسم "جند الرب" أعلنت مسؤوليتها عن قرصنة شاشات مطار بيروت وبث رسائل ضد حزب الله.

ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة على منصة “إكس”، اختراق "هاكرز" للشاشات الموزعة داخل مطار بيروت وبث رسائل لحزب الله.