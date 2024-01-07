توقيع الكشف الطبي على 2249 مواطنا في دمياط بالمجان

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزارة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، إنه تم إطلاق قافلة طبيقة في قرية أم الرضا الجديدة، بمركز كفر البطيخ، يومى الجمعة والسبت، وذلك ضمن خطة شهر يناير 2024.

واوضح أن القافلة تردد عليها 2249 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل 28 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ7 حالات، وإجراء 466 تحليلا معمليا، وفحص 54 حالة بالأشعة، و53 حالة أخرى بالسونار.

وأشار إلى أنه تم فحص 158 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وأيضًا عقد 10 ندوات توعوية على هامش القافلة، تردد عليها 246 مواطنا على مدار اليومين.