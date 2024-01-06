لتغيبهم بدون إذن.. إحالة 5 أطباء وصيدلاني وفنيين بمستشفى كفرسعد للتحقيق

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، فجر اليوم، مستشفى كفر سعد المركزي في فترة السهر حيث تابع تواجد أطقم العمل على رأس العمل.

وأحال وكيل الوزارة، 4 أطباء و2 فنيين بمستشفى كفر سعد للتحقيق نتيجة تغيبهم في فترة السهر وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

كما تفقد أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والأشعة وبعض الأقسام الداخلية بالمستشفى، لمتابعة انتظام العمل فى فترة السهر .

وتابع وكيل الوزارة، الجولة بالمرور علي مستشفى كفر البطيخ المركزي، كما تفقد الحضانات والرعاية المركزة والاستقبال.



وأحال وكيل الوزارة ، الصيدلانية المسؤولة عن صيدلية الطوارئ للتحقيق نتيجة انصرافها من النوباتجية كما احال طبيب للتحقيق لغيابه عن نوباتجية القسم الداخلي ، كما توجه بالشكر للفريق الطبي المتواجد وشدد علي حسن معاملة المرضي.



