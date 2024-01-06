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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 1558 محضرا تموينيا في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

 نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر ديسمبر الماضى. 

أسفرت الحملات عن تحرير ٢١٦ محضر، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، ضرب وهمي والعمل بدون ترخيص وتوقف عن الإنتاج وتحرير ١٣٤٢محضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع ، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة ، بيع لحوم مكشوفة ، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص ، علاوة على التحفظ علي ٤٢٤ كيلو شاي وسلع غذائية مجهولة المصدر، محضر للتصرف بعدد ١٢٥٠ علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء وضبط ٢٥٠ طن بصل قبل بيعه بالسوق السوداء و تحرير محاضر للتصرف فى مواد بتروحين وتجميع دقيق ..


ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية من جانب ومن جانب آخر التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.

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دمياط اسواق الأوزان المقررة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالسوق السوداء المواد البترولية العمل بدون ترخيص

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