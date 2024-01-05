أعادها الله على مصر بالبركات|وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ دمياط بعيد الميلاد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام علي سيادتكم وعلي جميع الأخوة الاقباط بالخير والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية .. وكل عام وسيادتكم بخير .