المعهد القومي للبحوث الفلكية يشارك في المؤتمر الإقليمي السابع للاتحاد الفلكي الدولي بالأردن

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز حضور المؤسسات البحثية المصرية في الفعاليات الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية تُعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات الحديثة، بما يساهم في دعم الباحثين وتعزيز مكانة مصر العلمية إقليميًا ودوليًا.

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يشارك في أعمال المؤتمر الإقليمي السابع للاتحاد الفلكي الدولي

وفي هذا الإطار، شارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في أعمال المؤتمر الإقليمي السابع للاتحاد الفلكي الدولي في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEARIM 7)، الذي انطلق في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان "تطوير علوم الفضاء والفلك نحو مستقبل مستدام"، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين وصناع السياسات وممثلي وكالات الفضاء من مختلف دول العالم.

وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، أن المشاركة المصرية جاءت لعرض أحدث إنجازات المعهد وخبراته البحثية الممتدة منذ تأسيسه عام 1839، باعتباره أقدم وأكبر مؤسسة فلكية بحثية في المنطقة، مضيفًا أن المعهد يمتلك مراصد متقدمة، أبرزها تلسكوب كوتاميا، إلى جانب مشروعات قومية رائدة مثل مشروع التلسكوب البصري المصري الكبير (ELOT)، فضلًا عن برامج بحثية متطورة تشمل التحليل الطيفي، دراسة النجوم المتغيرة، والتحليل الكيميائي للمادة بين النجوم.

وأوضح الدكتور رابح أن مشاركة المعهد جاءت انطلاقًا من دوره الوطني في بناء جيل جديد من الباحثين المتميزين، وتطوير التعاون البحثي المشترك، وتعزيز حضور مصر في مجتمع الفضاء العالمي، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن المؤتمر شكل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات في مجالات الفيزياء الفلكية، الفلك الرصدي، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب مناقشة أحدث التطبيقات البحثية في الاكتشافات الكونية، الاستشعار عن بعد، التغير المناخي، وإدارة الكوارث والمخاطر.

كما شهد المؤتمر عرض 122 ورقة علمية مختارة من أصل نحو 170 ورقة مقدمة، بالإضافة إلى 22 ملصقًا علميًا قدمها طلاب الدراسات العليا والباحثون الناشئون من مختلف دول المنطقة.

وشهدت الجلسات العلمية مشاركة بارزة من وفود دولية وإقليمية ممثلة لمؤسسات ووكالات فضاء عالمية، مما ساهم في توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز دور الفضاء والفلك في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد صاحب المؤتمر معرض متخصص لأحدث التقنيات المتقدمة في أنظمة CubeSat والطائرات المسيرة، إلى جانب نماذج بحثية توضح مساهمات الدول العربية في تطوير علوم الفضاء والفلك.