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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 206 محاضر وإعدام 1378 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، ونفذت مديرية الصحة، في هذا الإطار حملات بمراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تم خلالها المرور ١٥٠ منشأة غذائية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٠٦ محاضر بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص و جنح صحية ومخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة بعدد ٦ منشآت ، حيث تم اتخاذ إجراءات الغلق الادارى حيالها، علاوة على إعدام ١٣٧٨ كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و إعدام ١٥٠ لتر مشروبات وزيت طعام لتغيير خواصه ، كما تم ضبط ٨٧٠ كجم مخلل وجبن أبيض وشيكولاتة منتهية الصلاحية.

وفى سياق متصل، قامت تلك الحملات بسحب ١٨ عينة من الأغذية المتنوعة المعروضة بالأسواق لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

دمياط أغذية منتهية الصلاحية الاحتفالات بعيد الميلاد الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحملات الرقابية الحفاظ على صحة

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