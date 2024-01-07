مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأثنين الموافق ٨-١-٢٠٢٤ وحتي الخميس الموافق ١١-١-٢٠٢٤ وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:



فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يومي الأثنين الموافق ٨-١-٢٠٢٤ والثلاثاء الموافق ٩-١-٢٠٢٤

دمياط - ميدان الشهابية وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٠-١-٢٠٢٤

دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الخميس الموافق ١١-١-٢٠٢٤

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير).



وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.