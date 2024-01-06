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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

42 سفينة بميناء دمياط بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية  7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( SEA PEAK CATALUNYA ) والتى ترفع علم اسبانيا و يبلغ طولها 284 مترا وبعرض 42 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60406 طن من الغاز المسال. 


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27137 طن تشمل : 6100 طن يوريا و 1700 طن مولاس و 19337 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47840 طن تشمل : 12465 طن قمح و 3464 طن خردة و 4609 طن زيت طعام و 11010 طن حديد و 6700 طن ابلاكاش و6000 طن كسب صويا و 1654 طن فول صويا و 6285 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1938 طن.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2663 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260044 طنًا.


كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6364 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 شاحنة .

دمياط الاحوال الجوية أحوال الجوية البضائع العامة الحبوب والغلال الحاويات الترانزيت

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