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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيجيب صبر منين.. نجوم الفن يواسون الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

صدى البلد

حرص نجوم الفن على نعى نجل المراسل الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح “حمزة”، الذي استشهد صباح اليوم بعد اغتياله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى .

وكتب خالد النبوى عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام :" هذه الطريق اخترناها طواعية وسقيناها بالدماء ، الصحفى وائل الدحدوح مع ابنته يودعان ابنه حمزة بعد استشهاده.

ومن جانبها كتبت كندة علوش عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام :" إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".

وأضافت :"هذا ما نشره الشهيد الراحل حمزة الدحدوح البارحة قبل أن تغتاله قوات العدو المجرم.. وكأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ما هذه القسوة.

وتابعت :"ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءاً ضئيلاً ألمك ويخفف عنك.

كما نشرت الفنانة شريهان تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع "إكس"، تنعى نجل وائل الدحدوح، متوجهة بالعزاء إلى والده، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب، وائل الدحدوح، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، حسبك وحسبنا الله ونعم الوكيل".

والفنانة فيدرا أيضا نشرت عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة تجمع الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح ونجله حمزة، وكتبت "وائل الدحدوح حيجيب صبر منين؟! اللهم خذ بيده واربط على قلبه" استشهاد حمزة وائل الدحدوح".

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