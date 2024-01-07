"فيدرا"عن استشهاد نجل وائل الدحدوح | حيجيب صبر منين

حرصت الفنانة فيدرا على توجيه رسالة للصحفي وائل الدحدوح، بعد استشهاد نجله حمزة الدحدوح إثر قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشرت فيدرا عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة تجمع الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح ونجله حمزة، وكتبت "وائل الدحدوح حيجيب صبر منين؟! اللهم خذ بيده واربط على قلبه" استشهاد حمزة وائل الدحدوح".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

يذكر أن وائل الدحدوح قد فقد معظم أفراد أسرته ، من بينهم زوجته واثنين من ابنائه وحفيده، جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصيب وائل الدحدوح في ذراعه بشظايا صاروخ في قصف إسرائيلي على مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.