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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف معاناة الأبرياء.. ألمانيا تطالب الاحتلال بتقليل حدة عملياتها العسكرية في غزة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى عملية عسكرية "أقل حدة" في قطاع غزة، وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، دعت “بيربوك” في أثناء زيارة إلى تل أبيب، اليوم الأحد، إسرائيل إلى تخفيف عمليتها العسكرية في غزة، مضيفة “معاناة الكثير من الأبرياء لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.. نحتاج إلى إدارة أقل كثافة للعمليات”.

وقالت الوزيرة، قبل أن تغادر متوجهة إلى إسرائيل “بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، فإنه يتعين حماية المدنيين بشكل أفضل في أثناء العمليات العسكرية”.

وحثت “بيربوك” على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لمكافحة الجوع والمرض والبرد.

وأضافت أنه لا ينبغي السماح لغزة بأن تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل، مطالبة حزب الله بلبنان والحوثيين في اليمن بإنهاء أنشطتهم بالمنطقة.

ولفتت إلى أن الجانبين لن يتمكنا من العيش في سلام إلا إذا "رأى كل منهما معاناة الآخر".

وتعد رحلة بيربوك هي الرابعة التي تقوم بها إلى إسرائيل والمنطقة منذ هجمات حماس في أكتوبر.

وزيرة الخارجية الألمانية إسرائيل غزة عملية عسكرية المدنيين

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