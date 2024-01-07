أستاذة علم اجتماع سياسي: الجندي المصري يتمتع بقدر كبير من الثقافة

تحدثت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، عن سمات الجندي المصري، مؤكدة أنه غير قابل للارتزاق، علاوة على أنه يتمتع بقدر كبير من الثقافة.

وأضافت "زكريا"، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش المصري منذ بداية التاريخ الحديث، وتكوينه على يد محمد علي، لاحظنا أن الجندي والضابط المصري قارئ بطبعه، فشاهدنا محمود سامي البارودي، رب السيف والقلم، وحافظ إبراهيم الشاعر الكبير كان ضابطا.

وتابعت "الضابط المصري لا يقنع فقط بالعلوم العسكرية، ولا يعتبر العلوم العسكرية فقط آخر بحثه، لما روحت الكلية الحربية لقيت 120 ضابط مسجل رسالات ماجستير ودكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية".

واستطردت: " لاحظنا حرص الضابط أن يذوب في العلوم المدنية، وجدنا يوسف السباعي، وثروت عكاشة وأعظم وزير ثقافة، وقيامه بالكثير من الأدوار، ومشيد أكاديمية الفنون، فهو كان ضابطا، وعندنا الفنان أحمد مظهر".

وأكدت أن هناك حرصا من الضابط المصري أن يكتمل ثقافيا ويجاور العلوم المدنية بالعلوم العسكرية التي تلقاها، فنجده متفوقا بها بحكم انضباطه عسكريا".



https://fb.watch/pqQU14c-Ta/?mibextid=RtaFA8