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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل أمم إفريقيا.. فيتوريا يكشف مكاسب مباراة تنزانيا الودية

صدى البلد

كشف روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، عن المكاسب التي حققها الفراعنة من مباراة ودية أمام تنزانيا، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

أكد فيتوريا في المؤتمر الصحفي أنه حرص على إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال اللقاء للتحقق من حالتهم الفنية واختبار بعض الخطط التكتيكية. 

وأضاف أن تنزانيا قدمت نموذجًا للعب يشبه لعب منتخب موزمبيق، الذي سيواجه الفراعنة في المباراة الافتتاحية بالبطولة، خاصة في استخدامها للتكتل الدفاعي.

وأكد المدرب أهمية هذه التجارب لتحضير اللاعبين لمنافسات البطولة القارية، مشيرًا إلى أنه يتعين عليهم الاستعداد لمواجهة فرق تتبنى نفس الأسلوب الدفاعي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.
 

 


 

بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم المدير الفني للمنتخب المصري منتخب موزمبيق روي فيتوريا

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