شمس الكويتية ترقص على الأغاني البورسعيدية في سوق السمك.. صور

حرصت الفنانة شمس الكويتية علي زيارة مدينة بورسعيد خلال تواجدها في مصر الفترة الحالية، وظهرت شمس الكويتية، ترقص مع الفرق في سوق السمك ببورسعيد وسط اجواء مليئة بالفرحة، وأحيت شمس، مساء الأمس، حفلا غنائيا ضمن احتفالات العام وذلك داخل أحد المراكب النيلية بالقاهره بحضور كامل العدد من الجنسيات المختلفة أبناء الخليج.

وحضرت شمس، بإطلالة مميزة خطفت بها أنظار الحضور تصاعدت على خشبة المسرح وانطلقت عروض الأداء والرقصات المتبادلة مع الجمهور لمدة ساعتين قدمت خلالهما عدد من أغانيها الشهيرة والتي تألقت بها مشوارها الفني.



وحرصت شمس على تقديم أغنيتها الجديدة “رجال ونص” كلمات حيدر الاسير ولحن تكافؤ عمار عدنان ومهندس صوت مصطفى رؤوف والتي لاقت استحسان الجمهور، وسبق أن زارت شمس الكويتية مدينة الفيوم و بعض الأماكن الشهيرة في مصر، بدأتها بزيارتها لأهرامات الجيزة، ومن ثم سافرت إلى محافظة الشرقية.

كما وثقت رحلتها في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتي زارت فيها الأماكن مثل مسجد السيد البدوي، وتناولت هناك الحلويات والحمص في أحد المحلات الشهيرة هناك، كما تناولت السمين، ووزعت شمس الكويتية وجبات لحم وطرب وكفتة على مريدي وزوار السيد البدوي بمدينة طنطا.

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