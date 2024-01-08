وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتابع سير عمل فرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس

قالت الدكتورة غادة ندا إن فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة استمرت في تقديم الخدمات منذ صباح الأمس حتى مساء أمس الأحد وذلك للاطمئنان على صحة المترددين و توفير مختلف الخدمات الطبية بالمجان .

وقد حازت العيادات والفرق الطبية على إقبال من المواطنين بمختلف الأعمار و الذين أبدوا إعجابهم بتواجد الخدمات الطبية في محيط الاحتفال مما شجعهم على الاستفادة من الخدمات و التي من ضمنها مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية التي لاقت على تردد عالي من المواطنين.

وانتشرت العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية والتي تم من خلالها تقديم خدمات الكشف و صرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية أو لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض مجاناً حيث تم تفعيل مبادرة دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كما تواجدت أيضاً العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص بالموجات الصوتية و خدمة المشورة لاختيار وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة و التي توافرت بالمجان

وهذا بالإضافة لفرق التثقيف الصحي والتي انتشرت لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة و الرد على جميع التساؤلات و الاستفسارات وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية

وكذلك فرق الإعلام و التربية السكانية والتي قدمت الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة و جميع القضايا التي تخص المرأة.