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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خروجتها الأخيرة.. قطار الإسكندرية الأقصر يدهس فتاة في سوهاج

صدى البلد

لفظت طفلة في بداية عقدها الثاني من العُمر، أنفاسها الأخيرة، دهسًا أسفل عجلات قطار "الإسكندرية/ الأقصر"، دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج، مفاده أنه حال مرور القطار "الإسكندرية/ الأقصر" بين محطتي بلصفورة والمنشاة، "غير مقرر وقوفه".

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فوجئ السائق بعبور طفلة من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولم تستجيب لآلة التنبيه وصار دهسها ووفاتها وتبين أنها تدعى (جنا ح هـ ا- 11 سنة- طالبة- وتقيم دائرة مركز سوهاج)، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شقيقها المدعو (عبد الرحيم ح هـ ا- 25 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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