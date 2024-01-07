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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران مطرانيات البلينا وجرجا

جانب من الزيارة بسوهاج
جانب من الزيارة بسوهاج

زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برفقته اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، خلال جولته الميدانية لتهنئة الإخوة الأقباط بنطاق المحافظة، اليوم الأحد، مطرانيات البلينا وجرجا.

وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والانبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الآباء والكهنة.

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محافظة سوهاج

رافقهما خلال تقديم التهنئة كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائما في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للسيد المحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب السوهاجي.

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