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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مهنئًا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

محافظ سوهاج بمطرانية الأقباط الأرثوذكس: لن يستطيع أحد النيل من وحدة الشعب المصري

صدى البلد

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد شريف عبيد رئيس فرع المخابرات العامة بسوهاج، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني.

وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، حيث كان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك.

والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل  بالكنيسة الإنجيلية، وعدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشاركان أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

للتهنئة بعيد الميلاد.. مدير أمن سوهاج والمحافظ في زيارة خاصة لمطرانية المحافظة

محافظة سوهاج

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية وجيشه العظيم ورجال شرطته البواسل.

وأكد على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرا إلي أن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

ورافق المحافظ خلال تقديم التهنئة للأخوة الاقباط لفيف من رجال الدين الإسلامي من الأزهر والاوقاف، والقيادات التنفيذية، والشعبية، ومن المقرر أن يقوم محافظ سوهاج ومرافقيه أيضًا بزيارة مطرانيات الأقباط بجرجا، والبلينا، وطهطا، والمراغة.

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