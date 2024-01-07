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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتهنئة بعيد الميلاد.. مدير أمن سوهاج والمحافظ في زيارة خاصة لمطرانية المحافظة

جانب من زيارة مدير
جانب من زيارة مدير الأمن ومحافظ سوهاج

توجه اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في زيارة خاصة لكل من:" مطرانية الأقباط الكاثوليك وجمعية بيت الرحمة ومطرانية الأقباط الأرثوذكس ومطرانية الأقباط الإنجيلين ومطرانية الأقباط بأخميم"؛ وذلك لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ مدير أمن سوهاج، الأخوة الاقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ مشيراً إلى أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق الاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

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محافظة سوهاج

كما بعث محافظ سوهاج برقيات التهنئة لكل من الوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، معرباً فيها عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصري مشيداً بجهود الكنيسة المصرية في إرساء قيم التسامح والمحبة.

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