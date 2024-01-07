قطار أسوان القاهرة يدهس شابا في سوهاج

انتهت حياة عامل في نهاية العشرينات من العُمر، دهسًا أسفل عجلات قطار "أسوان، القاهره"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، حيث لم يستجيب لآلة التنبيه، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغاً من ناظر محطة سكة حديد طهطا، مفاده مصرع عامل إثر اصطدام قطار به دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'السيد خ.م.ر' 28 سنة، عامل، ويقيم دائرة القسم، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام، وأفادا كلاً من:" والده المدعو خلف م.ر.ق 55 سنة، جزار، وشقيقه المدعو احمد خ.م.ر 29 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية"، بمضمون ما سبق، وأضافا بأنه يعاني من مرض نفسي ونفيا الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.