جنايات سوهاج تحكم بإعدام عاطل أنهى حياة سيدة وشرع في التخلص من نجليها

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بالإعدام شنقًا لمدان بقضية قتل خمسينية والشروع في قتل شقيقين، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022م، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا مفاده مقتل المدعوة "س. ع. ا- 52 سنة- وتقيم بذات الناحية"، طعنًا بسلاح أبيض "ساطور"، والشروع في قتل نجليها كلًا من "ا.م.ع، وشقيقه م. م. ع- ويقيمان دائرة المركز".

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ا.ا- 35 سنة- عاطل"، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه واقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي حكمت بما تقدم.