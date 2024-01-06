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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يُعلن رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأخوة الأقباط

جانب من حملات سوهاج
جانب من حملات سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأشار إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

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محافظة سوهاج

ووجه محافظ سوهاج بالعمل على تسهيل كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل خاصة في محيط الأديرة والكنائس، ورفع كفاءة إنارة أعمدة الشوارع، والتنسيق مع إدارة مرور سوهاج لتيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمختلف شوارع وميادين المحافظة، وبالطرق المؤدية الى الكنائس.

وأشار "الفقي" إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

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