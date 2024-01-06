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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تجهيز 5 آسرة عناية مركزة بمستشفى سوهاج الجامعي

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بانه تم تجهيز ٥ آسرة عناية مركزة على أعلى مستوى بقسم النساء والتوليد، بالمستشفى الجامعي القديم، بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

وأضاف النعماني أنه لأول مرة يتم تجهيز وحدة عناية مركزة بقسم النساء والتوليد، لتقديم خدمات علاجية متخصصة، والتي تعد طفرة كبيرة فى مجال الرعاية الصحية بحالات الحمل ومابعد العمليات لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

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جامعة سوهاج

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن الوحدة مجهزة بعدد 5 أسرة عناية مركزة مزودين بجهاز تنفس صناعي، لخدمة قطاع كبير من المريضات بقسم النساء والتوليد، ممن يعانون حالات مرضية غير مستقرة، تتطلب تلقي رعاية طبية دقيقة ومستمرة.

وأوضح الدكتور صلاح رشيد رئيس القسم، أن هذه الوحدة تدار بالإشتراك مع قسم التخدير والعناية المركزة، ويتم استخدام هذه الوحدة في حالات حدوث تغيرات فجائية أو عدم استقرار في قياس الضغط أو السكر أثناء الولادة أو الحمل أو ما بعدهما، مضيفاً أن الوحدة يقوم على تشغيلها نخبة متميزه من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

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