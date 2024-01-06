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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج ينظم دورته التدريبية الأولى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظم مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية الأولي للتنمية المستدامة، التي استهدفت عددا من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين ومعاونيهم، وذلك بقاعة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعد التنمية المستدامة أحد المحاور الرئيسية الثلاث للاستراتيجية التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

من جانبه أكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجلس الجامعة وافق على اعتماد دورة التنمية المستدامة لتكون ضمن الدورات المخصصة لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف أن مدة الدورة 10 ساعات تدريبية مقسمة على يومين، شارك بها 15 عضو هيئة تدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين، موضحاً أنها اشتملت على  اختبارات قبلية وبعدية إلكترونية تطبيقاً لمباديء الاستدامة في تقليل إستخدام الورق، كذلك شملت عدد من العروض والعصف الذهني والمناقشات والمحاكاة وغيرها.

بدوره قال الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية ومدير المركز، إن موضوعات الدورة تضمنت التعريف برؤية مصر 2030، ومفاهيم التنمية المستدامة، وعناصرها وأهدافها والمعوقات والتحديات التي تواجه تطبيقها.

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كما تضمنت موضوعات الدورة توضيح أمثلة على كل من الاستدامة البيئية والتغيرات المناخية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في العملية التعليمية والطرق الزراعية الحديثة، وريادة الأعمال الخضراء، الي جانب الواقع والمأمول فى مجال الصحة المستدامة، ومدى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية ومساهمة الجامعة في تحقيق ذلك.

جدير بالذكر أنه حاضر في التدريبات الدكتور حمدي حسانين مدير المركز، ومن أعضاء المركز كلا ًمن الدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندا عبد المحسن أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية الطب، والدكتور عبدالعليم سعد رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

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