حي شرق سوهاج: ضبط ومصادرة 397 مخالفة مرافق| صور

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، رئيس الحي، بالاشتراك والتعاون مع وحدة شرطة المرافق، برئاسة العميد محمد هارون، عدة حملات ليلية مُكبرة، خلال اليومين الماضيين؛ أسفرت عن ضبط ومصادرة 397 مُخالفة.

واستهدفت تلك الحملات الليلية عدة مناطق تابعة لحي شرق، ومن بين تلك المناطق منطقة الأرقم وشارع المدارس وشارع 15، ومنطقة الهلال وميدان الشبان ومنطقة عمر أفندي؛ نتج عن ذلك ضبط ومصادرة 397 مخالفة مرافق تنوعت بين:" عربات كارو واستاندات ومانيكان وكراسي تستغل الطريق العام".

حي شرق سوهاج

وذلك بحضور الرائد مختار عبد الرازق والنقيب أسامة فتوح، ومحمد أمين نائب رئيس الحي، وعبد الظاهر السيد رئيس منظومة النظافة وقسم البيئة بحي شرق، وياسر عبدالعال مدير المتابعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وخلق متنفس في الشارع السوهاجي وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق بالمواطنين.