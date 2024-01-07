عقاب عادل.. قرار ضد أب وأبنائه الثلاثة أنهوا حياة جارهم في سوهاج

حكمت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن المُشدد 15عامًا لعامل وأبنائه الثلاثة، لإدانتهم بقتل شاب عشريني؛ إثر تعديهم عليه بسلاح ناري كان بحوزتهم؛ ما أدى إلى إنهاء حياته متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022م، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده مقتل شاب متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو "ع.ع.م- عامل- 22 سنة- ويقيم دائرة المركز"، على أيدي المدعو"ع.ع.ا- عامل- ويقيم بذات الناحية"، وأبنائه الثلاثة كل من:"م.ع، وع.ع، وم.ع"؛ إثر تعديهم عليه بسلاح ناري.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين واقرةا بارتكابهم الواقعة؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.