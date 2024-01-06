عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهس ثلاثيني أسفل عجلات قطار مكيف في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر، دهسًا أسفل عجلات قطار مكيف؛ إثر مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من ناظر محطة السكة الحديد، مفاده دهس شاب أسفل عجلات قطار مكيف، دائرة المركز.

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تجهيز 5 آسرة عناية مركزة بمستشفى سوهاج الجامعي

مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج ينظم دورته التدريبية الأولى

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء مرور المدعو (م. م. ع- 32 عامًا- يقيم بدائرة المركز)، من مكان غير مُخصص لعبور المشاة، اصطدم به قطار مكيف؛ ما نتج عنه لفظه أنفاسه الأخيرة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طما قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

موضوعات متعلقة

مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في إجراء 4 عمليات تجميلية بالوجه والجمجمة

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يتنازل لـ كهربا بسبب كأس الأمم الأفريقية | اعرف عن إيه

أديت ركعتي الفجر بسورة الفاتحة فقط.. فهل ينقص ذلك من ثوابي؟

بريطانيا تدرس تحميل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تكاليف حفظ الأمن

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك الأقباط في قداس عيد الميلاد المجيد

شروط الإمامة في الصلاة.. احذر من التنازع عليها

حزب الله ينشر مقطع فيديو لقيامه بدك قاعدة ميرون الإسرائيلية العسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ