دهس ثلاثيني أسفل عجلات قطار مكيف في سوهاج

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر، دهسًا أسفل عجلات قطار مكيف؛ إثر مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من ناظر محطة السكة الحديد، مفاده دهس شاب أسفل عجلات قطار مكيف، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء مرور المدعو (م. م. ع- 32 عامًا- يقيم بدائرة المركز)، من مكان غير مُخصص لعبور المشاة، اصطدم به قطار مكيف؛ ما نتج عنه لفظه أنفاسه الأخيرة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.