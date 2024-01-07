اتكتبله عمر جديد.. تروسيكل يدهس معلما في سوهاج

أصيب مدرس في بداية العقد السادس من العُمر، بسحجات بالرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ؛ إثر اصطدام تروسيكل به، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده اصطدام تروسيكل بمدرس دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبین اصطدام تروسيكل بالمدعو “محمد ا.ع.ا، 52 سنة، مدرس، ويقيم دائرة القسم”، وأفادت نجلته المدعوة “ساندرلين م.ا.ع، 23 سنة، طالبة، وتقيم بذات الناحية”، بأنه أثناء سير والدها بالشارع محل إقامته اصطدم به تروسيكل قيادة المدعو “باسم م.م.ا، 20 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة”.

ما أدى لحدوث إصابته واتهمت المذكور بالتسبب في إصابة والدها، ونفت الشبهة الجنائية، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم ضبط التروسيكل وقائده وأفاد بمضمون ما سبق، وأضاف أنه فوجئ بالمصاب أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.