محافظ سوهاج ومدير الأمن يشاركان أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم الاحد، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وقدما لهم الهدايا العينية، ومبلغ مالي كعيدية، وكسوة العيد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الميلاد المجيد.

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محافظة سوهاج

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد شريف عبيد رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني بسوهاج.

وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.