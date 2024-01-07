دموع القلوب.. تشييع جثمان طالبة دهسها قطار في سوهاج

اتشحت مدينة طما شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بالسواد؛ أثناء تشييع جثمان طالبة انتهت حياتها دهسًا أسفل عجلات قطار مكيف؛ إثر محاولتها عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وذلك حزنًا على فراقها، حيث كانت تتسم بحسن الخلق وطيب النفس ولين القلب وهوان اللسان، كما أنها لم تتم سوى عامها الـ17 من زهور عمرها.

وكانت جهات التحقيق المختصة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، بدفن الجثة عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وانتفاء الشبهة الجنائية في الواقعة، وجرى تسليم جثمان الطالبة إلى أهليتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من ناظر محطة السكة الحديد دائرة المركز، مفاده اصطدام قطار مكيف بطالبة أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وبالإنتقال والفحص تبين انتهاء حياة المدعوة (ا. ع. ا. إ- 17 عامًا- طالبة- تُقيم بندر طما)؛ إثر دهس قطار مكيف بها أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة دائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، ثم تم التصريح بالدفن عقب بيان سبب الوفاة، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير منذ قليل، وسط جموع غفيرة من أبناء مركز طما شمالي محافظة سوهاج.