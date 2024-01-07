عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزل مكون من طابقين في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إنهار منزل في مدينة طما شمالي محافظة سوهاج، مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، خالٍ من قاطنيه، ويملكه عامل.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها، ورود بلاغ من الأهالي، بانهيار منزل دائرة المركز.

لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران مطرانيات البلينا وجرجا

محافظ سوهاج بمطرانية الأقباط الأرثوذكس: لن يستطيع أحد النيل من وحدة الشعب المصري

وبالانتفال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، خالٍ من قاطنيه، ملك المدعو "مجدي ح ت م- 45 سنة- عامل- ومقيم بذات الناحية"، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال مالك المنزل؛ قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار، لقدم المنزل وتهالكه، لبنائه على حوائط حامله دون أعمدة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج منزل انهيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

موضوعات متعلقة

قطار أسوان القاهرة يدهس شابا في سوهاج

ترشيحاتنا

نتيجة هجوم حزب الله.. الاحتلال يعترف بتضرر قاعدة ميرون ويفتح تحقيقًا

وفد صندوق النقد يزور مصر الشهر الحالي لإجراء مشاورات حول برنامج الإصلاح

أفضل من أنجبت الملاعب..لماذا قرر أحسن لاعب كرة قدم في العالم الاعتزال فجأة؟

سعر صادم لجمبسوت هيفاء وهبي بعد ظهورها المثير| تعرف عليه

إطلاق الجنيه الرقمي.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الاقتصاد المصري في 2030

رئيس وزراء قطر يكشف مصير المفاوضات بعد اغتيال صالح العاروري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها |شاهد

محمد صلاح يثير الجدل بـ كتاب الخروج عن النص.. ما القصة؟

داخل البحر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

فيديو

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ