انهيار منزل مكون من طابقين في سوهاج

إنهار منزل في مدينة طما شمالي محافظة سوهاج، مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، خالٍ من قاطنيه، ويملكه عامل.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها، ورود بلاغ من الأهالي، بانهيار منزل دائرة المركز.

وبالانتفال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، خالٍ من قاطنيه، ملك المدعو "مجدي ح ت م- 45 سنة- عامل- ومقيم بذات الناحية"، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال مالك المنزل؛ قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار، لقدم المنزل وتهالكه، لبنائه على حوائط حامله دون أعمدة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.