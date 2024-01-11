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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 41 مليون دولار.. صندوق لدعم "صناع المحتوى" في الإمارات

صدى البلد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 10 يناير  عن إطلاق صندوق لدعم صناع المحتوى، بقيمة 150 مليون درهم (41 مليون دولار).

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة الثانية لقمة "المليار متابع" في دبي، والتي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد.

شهدت القمة أيضاً تخريج 90 صانع محتوى ضمن برنامجَي "صناع المحتوى التخصصيين" و"فارس المحتوى" بدفعته الرابعة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة X: إن الإمارات استضافت اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى.. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية.. وصناعة المحتوى علم.. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام.

ويستهدف صندوق دعم صناع المحتوى، دعم إنتاج محتوى مبدع ومتميز وعالي التأثير، إضافة إلى تأهيل نخبة من صناع المحتوى وتنمية مهاراتهم وتمهيد الطريق أمامهم لدخول الأسواق الدولية لتعريف العالم بقصة دولة الإمارات وتجربتها وإسهاماتها الحضارية، وفق وكالة "وام".

كما يهدف الصندوق أيضاً إلى دعم جذب الاستثمارات والتمويل إلى قطاع الإعلام الجديد، باعتباره قطاعاً اقتصادياً سريع النمو وقادراً على خلق ملايين الوظائف حول العالم، إلى جانب دعم شركات المحتوى وإمدادها بكل الأدوات التي تضمن لها النجاح والتميز، بما يسهم في ازدهار القطاع على أسس علمية ومنهجية قادرة على نشر رسائل مؤثرة عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي.

ويسعى صندوق الدعم إلى رعاية وتمكين صناعة القصص للارتقاء بجودة المحتوى وسيلةً ومضموناً بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين.

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