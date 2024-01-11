بدء امتحانات الصف الأول الثانوي|الطلاب يؤدون اللغة العربية بالجيزة الآن

تنطلق اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في عدد من محافظات الجمهورية، حسب الجداول المعلنة من جانب المديريات والإدارات التعليمية المعلنة في كل محافظة .
وفي الجيزة .. تبدأ اليوم الخميس 11 يناير 2024 ، امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية ، والذي يستمر زمنه من الثامنة والنصف صباحا حتى الحادية عشر والنصف صباحا .
وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 إلكترونياً على التابلت في المدارس ذات البنية التكنولوجية الجهزة لذلك ، بينما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ورقيا في المدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت .
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، والتي جاءت تفاصيلها كما يلي :
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة الجيزة
الخميس 11 يناير 2024 : اللغة العربية
الأحد 14 يناير 2024 : الرياضيات
الثلاثاء 16 يناير 2024 : اللغة الاجنبية الاولى + الفلسفة
الخميس 18 يناير 2024 : التاريخح + الأحياء
الاثنين 22 يناير 2024 : الكيمياء + الجغرافيا
الأربعاء 24 يناير 2024 : الفيزياء + اللغة الأجنبية الثانية
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة
السبت 13 يناير 2024 : اللغة العربية
الاثنين 15 يناير 2024 : الكيمياء + علم النفس
الأربعاء 17 يناير 2024 : التاريخ + الفيزياء
الأحد 21 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الأولى + الأحياء + الفلسفة والمنطق
الثلاثاء 23 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الثانية + تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا
الأربعاء 24 يناير 2024 : جبر وتفاضل وحساب مثلثات
ولم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدولا موحدا لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية ، بل قررت أن تتولى كل مديرية وإدارة تعليمية إعداد وإعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس وفقا للمواعيد التي حددتها رسمياً وزارة التربية والتعليم .
وكان قد تم تسليم عدد 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام في مدارس محافظة الجيزة ، وتم تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالادارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس قبل تسليمها للطلاب.
وقد أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، شددت على ضرورة توفير الزائرة الصحية داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، مع التشديد على أن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.
كما نبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على جميع مديري الإدارات بضرورة تعقيم اللجان الإمتحانية قبل وبعد كل امتحان من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، حرصا على سلامة الطلاب.