ناقشا بعض الملفات.. محافظ المنيا يستقبل وفداً كنسياً من مطاي

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفداً كنسياً من كهنة قريتي القطوشة وسيلة الغربية، التابعتين لمطرانية مطاي، لمناقشة عدد من الملفات ولدعم أواصر العمل المشترك لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بالمحافظة.

رحب المحافظ بالوفد معرباً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مؤكداً على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، وتعميق روح المحبة والصداقة من خلال العمل المشترك لتحقيق التنمية في جميع المجالات .

من جانبه، عبر الوفد عن خالص التهنئة للمحافظ، بمناسبة العام الجديد، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، على مر الأجيال .