بعد خطبتها لـ محمد العمروسي.. تعرف على تفاصيل حالة طليق مي فاروق

حالة من الفرح عاشتها المطربة مي فاروق، بعد إعلان خطبتها قبل 3 أيام على الفنان الشاب محمد العمروسي، في حفل اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.

ورغم إعلان مي فاروق خطبتها لـ محمد العمروسي، إلا أن طليقها الموزع الموسيقي أشرف سيد، لا يزال عازفا عن الزواج بعد قرابة 5 سنوات من الانفصال.

أول رد فعل لـ طليق مي فاروق

وفي أول رد فعل لـ طليق مي فاروق «الموزع الموسيقي أشرف سيد»، قام بنشر صورته مع ابنه مالك من «مي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما شارك طليق مي فاروق، صورة لابنته زينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: «ابنتي الصغيرة أمس.. صديقي اليوم.. ابنتي إلى الأبد».

طليق مي فاروق مع ابنه مالك

ابنة مي فاروق

وفي الوقت ذاته لايزال طليق مي فاروق محتفظا بها في قائمة الأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فلم تتأثر علاقة أي منهما بالطلاق أو الارتباط الجديد.

مي فاروق كانت قد انفصلت عن أشرف سيد، في منتصف عام 2019، وظلت خلال السنوات الماضية عازفة عن الزواج حتى قررت الارتباط بـ محمد العمروسي.

خطوبة مي فاروق

أثارت الفنانة مى فاروق حالة من الجدل الواسع فور إعلان خبر خطوبتها من الفنان محمد العمروسى حيث احتفلا مع عدد من الأصدقاء والمقربين.

ويعد فارق العمر بين مى فاروق ومحمد العمروسى ليس بكثير حيث تكبره مى فاروق بثلاث سنوات اذ أنها من مواليد 1982 وتحديدا 9 سبتمبر بينما يعد محمد العمروسى من مواليد 1985 وتحديدا 25 أغسطس.

تعد مى فاروق من الأصوات التى لا غبار عليها حيث تمتلك حنجرة فنية قوية تبدع من خلالها بتقديم عدد من الألوان الغنائية المميزة.

وكشفت الفنانة مي فاروق عن سنها الحقيقى خلال حلولها ضيفة على برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان قائلة أنا عندي 40 سنة .

وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد، أنها فى منتصف العمر، ولا تخجل من الإفصاح عن عمرها، وأن الجميع يعلم عمرها الحقيقي.

أزمة مى فاروق الصحية

وكانت تعرضت مى فاروق إلى أزمة صحية شديدة توقفت عن نشاطها الفني خلال هذه الفترة بسبب خضوعها لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة.

وعلم صدى البلد أن مي فاروق تعاني منذ فترة طويلة تجاوزت عاما كاملا بسبب بعض الآلام، ولم تخضع للعملية بسبب ارتباطتها الفنية في حين أنها كانت تتعامل مع الآلام بالمسكنات المؤقتة.

ورفض بعض الاصدقاء الافصاح عن نوع العملية التي سوف تخضع لها مي فاروق مؤكدين أنها عملية خطيرة مطالبين الجمهور بالدعاء لها.

وتصدرت المطربة مي فاروق مؤشر البحث في جوجل بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث فاجئت الجمهور بخسارة وزن ملحوظة.

ونجحت مي فاروق في خسارة 30 كيلو من وزنها، وكشفت سر فقدانها للوزن حيث قالت: "أجريت عملية وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته وهو فقدان الوزن".

طلاق مى فاروق

أعلنت مي فاروق طلاقها من زوجها فى 2019، وذلك عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت مي فاروق: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".

وأضافت مي فاروق: "اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور".

واختتمت مي فاروق بقولها: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي".

وبعدها ظهرت مى فاروق مع أولادها فى برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى وأثارت حالة من الجدل الواسع حيث كان الظهور الأول لها.