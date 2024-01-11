عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد خطبتها لـ محمد العمروسي.. تعرف على تفاصيل حالة طليق مي فاروق

مي فاروق وخطيبها
مي فاروق وخطيبها وطليقها

حالة من الفرح عاشتها المطربة مي فاروق، بعد إعلان خطبتها قبل 3 أيام على الفنان الشاب محمد العمروسي، في حفل اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء. 

ورغم إعلان مي فاروق خطبتها لـ محمد العمروسي، إلا أن طليقها الموزع الموسيقي أشرف سيد، لا يزال عازفا عن الزواج بعد قرابة 5 سنوات من الانفصال. 

 

أول رد فعل لـ طليق مي فاروق

وفي أول رد فعل لـ طليق مي فاروق «الموزع الموسيقي أشرف سيد»، قام بنشر صورته مع ابنه مالك من «مي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

كما شارك طليق مي فاروق، صورة لابنته زينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: «ابنتي الصغيرة أمس.. صديقي اليوم.. ابنتي إلى الأبد». 

طليق مي فاروق مع ابنه مالك
ابنة مي فاروق 

وفي الوقت ذاته لايزال طليق مي فاروق محتفظا بها في قائمة الأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فلم تتأثر علاقة أي منهما بالطلاق أو الارتباط الجديد. 

مي فاروق كانت قد انفصلت عن أشرف سيد، في منتصف عام 2019، وظلت خلال السنوات الماضية عازفة عن الزواج حتى قررت الارتباط بـ محمد العمروسي. 

 

خطوبة مي فاروق

أثارت الفنانة مى فاروق حالة من الجدل الواسع فور إعلان خبر خطوبتها من الفنان محمد العمروسى حيث احتفلا مع عدد من الأصدقاء والمقربين.

ويعد فارق العمر بين مى فاروق ومحمد العمروسى ليس بكثير حيث  تكبره مى فاروق بثلاث سنوات اذ أنها من مواليد 1982 وتحديدا 9 سبتمبر بينما يعد محمد العمروسى من مواليد 1985 وتحديدا 25 أغسطس.

تعد مى فاروق من الأصوات التى لا غبار عليها حيث تمتلك حنجرة فنية قوية تبدع من خلالها بتقديم عدد من الألوان الغنائية المميزة.

وكشفت الفنانة مي فاروق عن سنها الحقيقى خلال حلولها ضيفة على برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان قائلة أنا عندي 40 سنة .

وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد،  أنها فى منتصف العمر، ولا تخجل من الإفصاح عن عمرها، وأن الجميع يعلم عمرها الحقيقي.

 

أزمة مى فاروق الصحية

وكانت تعرضت مى فاروق إلى أزمة صحية شديدة توقفت عن نشاطها الفني خلال هذه الفترة بسبب خضوعها لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة.

وعلم صدى البلد أن مي فاروق تعاني منذ فترة طويلة تجاوزت عاما كاملا بسبب بعض الآلام، ولم تخضع للعملية بسبب ارتباطتها الفنية في حين أنها كانت تتعامل مع الآلام بالمسكنات المؤقتة.

ورفض بعض الاصدقاء الافصاح عن نوع العملية التي سوف تخضع لها مي فاروق مؤكدين أنها عملية خطيرة مطالبين الجمهور بالدعاء لها.

وتصدرت المطربة مي فاروق مؤشر البحث في جوجل بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث فاجئت الجمهور بخسارة وزن ملحوظة.

ونجحت مي فاروق في خسارة 30 كيلو من وزنها، وكشفت سر فقدانها للوزن حيث قالت: "أجريت عملية  وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن  وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته وهو فقدان الوزن".

 

طلاق مى فاروق

أعلنت مي فاروق طلاقها من زوجها فى 2019، وذلك عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت مي فاروق: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".

وأضافت مي فاروق: "اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور".

واختتمت مي فاروق بقولها: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي".

وبعدها ظهرت مى فاروق مع أولادها فى برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى وأثارت حالة من الجدل الواسع حيث كان الظهور الأول لها. 

مي فاروق الفنانة مى فاروق خطوبة مي فاروق محمد العمروسي طليق مي فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. قصة استشهاد ابن السيد بدير خلال حرب أكتوبر

في ذكراها.. مأساة ليلى فهمي مع السرطان ومدبولي سبب دخولها الفن

فى ذكراها.. زيجات مريم فخر الدين وقصة محاولة إنهاء رشدى اباظة حياته بسببها

فى ذكراها .. قصة دخول شهرزاد عالم الغناء

في ذكراه.. قصة انسحاب حمدي أحمد من مسرحية ريا وسكينة ومأساة مرضه

أول رد فعل لـ طليق مي فاروق بعد خطبتها لـ محمد العمروسي

شريف منير يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك مع إنجي علي.. الخميس

انجي سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل مجمع 75

ترشيحاتنا

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء يصل إلى ميناء السخنة لتفقد مشروعات صناعية هامة

هل كثرة الصيام في شهر رجب بدعة؟ |عالم بالأوقاف يوضح

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ